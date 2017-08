Forex, euro a massimi seduta su dlr dopo commenti Nowotny

LONDRA, 3 maggio (Reuters) - L'euro è salito ai massimi di seduta sul dollaro dopo i commenti del consigliere Bce Ewald Nowotny, che ha sottolineato come il mercato abbia sovrastimato le parole del presidente Mario Draghi riguardo la possibilità di portare i tassi dei depositi in territorio negativo . Intorno alle 9,45 la valuta unica guadagna lo 0,3% sul biglietto verde e sale a 1,3106 dollari, mentre poco prima dei commenti viaggiava in area 1,3072. Ieri l'euro è andato sotto pressione dopo che il governatore della Banca centrale europea Mario Draghi ha fatto cenno alla possibilità di portare i tassi dei depositi in territorio negativo e ha sottolineato i rischi al ribasso sull'economia. ORE 09,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3106/08 1,3063 DOLLARO/YEN 98,18/20 97,95 EURO/YEN 128,68/73 128,93 EURO/STERLINA 0,8434/40 0,8407 ORO SPOT 1.476,00/6,75 1.456,24/7,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia