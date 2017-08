Forex, euro in calo dopo accenno Draghi a tassi negativi su depositi

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - L'euro è sceso decisamente contro dollaro, sterlina e yen nel corso della conferenza stampa di Mario Draghi che ha fatto seguito all'annuncio della decisione - in linea con le attese - di una riduzione di tassi. A creare pressione sul mercato, tra scambi poco consistenti, è stato in particolare l'accenno del presidente Bce al fatto che Francoforte è "tecnicamente pronta" a un'eventuale riduzione dei tassi sui depositi overnight sotto lo zero. "L'apertura di Draghi verso tassi negativi per i depositi ha pesato sull'euro" dice Omer Esiner di Commonwealth Foreign Exchange a Washington. La Bce ha deciso per un taglio di 25 punti base del tasso del rifinanziamento principale, portandolo a un nuovo minimo storico di 0,50%, e per un taglio dei prestiti marginali di 50 pb all'1%, mentre ha lasciato a zero il tasso dei depositi. L'euro è sceso fino a un minimo di seduta di 1,3062 contro il dollaro, per poi riprendersi leggermente in area 1,3080 mantenendo però un calo di circa lo 0,75%. Prima delle parole di Draghi, l'euro aveva toccato un massimo di seduta a 1,3215 dollari. Moneta unica in calo anche contro la sterlina a 0,8418 (-0,6%) dopo un minimo di seduta a 0,8408 sterline, mentre contro yen il ribasso è contenuto a -0,23% in area 128 yen dopo un minimo a 127,53 yen. E' in ripresa invece il dollaro contro la valuta nipponica, con un rialzo fino all'1% dopo un dato sulla disoccupazione settimanale Usa risultata a un minimo di 5 anni. ORE 16,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3085/87 1,3177 DOLLARO/YEN 97,86/88 97,38 EURO/YEN 128,05/08 128,34 EURO/STERLINA 0,8419/21 0,8471 ORO SPOT 1.469,30/9,73 1.456,74/8,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia