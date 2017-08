Forex, euro risale da minimi dopo Pmi europei, dlr sale su yen

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Euro in recupero dai minimi di seduta sul dollaro, a seguito della pubblicazione del Pmi definitivo di aprile della zona euro, che vede una correzione al rialzo rispetto alla stima flash, pur confermandosi in area di contrazione. Migliore delle attese anche il Pmi servizi italiano, che pur segnando in aprile la ventitreesima rilevazione consecutiva di contrazione, indica un allentamento ai minimi da due anni del passo di recessione del settore. A metà mattinata l'euro/dollaro risale sopra quota 1,31, riallineandosi ai livelli di chiusura dell'ultima seduta. Nella prima parte della mattinata il cambio era sceso fino al minimo intraday di 1,3091. Gli operatori vedono d'altra parte margini di risalita contenuti per l'euro nel breve, alla luce anche di quanto emerso nel meeting della Bce della settimana scorsa. Il presidente Mario Draghi ha infatti parlato di rischi al ribasso sull'outlook economico e ha affermato che la banca centrale è tecnicamente pronta a portare in negativo i tassi sui depositi overnight: un'ipotesi che potrebbe spingere qualche banca a spostare fondi fuori dalla zona euro, anche se sul tema diversi esponenti della stessa Bce hanno poi frenato, come il banchiere centrale austriaco Nowotny. Resta invece in apprezzamento il dollaro sullo yen, sempre in vista di quota 100, in un clima di propensione al rischio alimentato dai dati migliori delle attese usciti venerdì sul mercato del lavoro Usa. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3113/15 1,3112 DOLLARO/YEN 99,37/39 99,04 EURO/YEN 130,28/33 129,87 EURO/STERLINA 0,8427/30 0,8421 ORO SPOT 1.470,20/1,20 1.456,74/8,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia