Forex, euro debole, sotto 1,32 dlr, mercato sconta taglio tassi Bce

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - L'euro resta sotto tono in mattinata, in attesa della conclusione del meeting mensile della Bce, oggi a Bratislava, che potrebbe decidere l'atteso taglio del costo del denaro allo 0,50%. A metà mattinata la valuta unica continua a galleggiare in lieve deprezzamento sul dollaro, sotto 1,32, dopo essere salito nella seduta di ieri al massimo da due mesi di 1,3243 in scia alle indicazioni poco incoraggianti giunte dal mercato del lavoro Usa. Il rapporto Adp di aprile - pubblicato ieri in vista dei dati occupazionali ufficiali di domani - ha mostrato la creazione di soli 119.000 posti di lavoro nel settore privato Usa, contro i 150.000 attesi, confermando i timori di un indebolimento della ripresa americana e mettendo qualche pressione sul biglietto verde. Nelle ultime ore il focus è però tornato decisamente sull'euro e al possibile impatto delle decisioni e delle indicazioni che giungeranno dalla Bce. Dopo i dati della zona euro di mercoledì - con un'inflazione scesa in aprile ai minimi da oltre tre anni (1,2%) e una disoccupazione al record del 12,2% in marzo - le aspettative di un taglio dei tassi si sono andate a consolidare e al momento l'intervento della Bce viene in gran parte già scontato dal mercato. Al punto che l'euro potrebbe ritrovare qualche spazio di apprezzamento qualora la banca centrale decidesse di prenderesi ancora un po' di tempo. "Non mi aspetto reazioni eclatanti alla Bce. La vera sorpresa sarebbe se non facesse niente, in quel caso si potrebbe vedere un euro in risalita nuovamente sui massimi di ieri" spiega lo strategist di Nordea Niels Christensen. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3171/73 1,3177 DOLLARO/YEN 97,17/21 97,38 EURO/YEN 128,01/04 128,34 EURO/STERLINA 0,8462/66 0,8471 ORO SPOT 1.454,31/5,08 1.456,74/8,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia