Forex, euro in rialzo su dollaro in attesa aste Italia

LONDRA, 29 aprile (Reuters) - L'euro muove in rialzo sul dollaro in attesa delle aste italiane di medio lungo termine, le prime dopo l'entrata in carica del nuovo governo, a oltre due mesi dalle elezioni. Il biglietto verde è indebolito dalla deludente lettura del Pil Usa del primo trimestre e perde terreno anche nei confronti dello yen. La perfomance peggiore delle attese dell'economia statunitense, cresciuta nei primi tre mesi dell'anno del 2,5% (3% le stime raccolte da Reuters in un sondaggio) rende probabile la conferma di un orientamento accomodante da parte della Federal Reserve, di cui domani prende il via la riunione di politica monetaria. Intorno alle 10,40 il dollaro scivola a 97,58 yen da 98,06 yen della precedente chiusura ; l'euro avanza sul dollaro a 1,3058 da 1,3029; euro/yen 127,79 da 127,77 . ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3085/86 1,3029 DOLLARO/YEN 97,66/72 98,06 EURO/YEN 127,77/80 127,77 EURO/STERLINA 0,8422/24 0,8419 ORO SPOT 1.462,50/3,50 1.462,50/3,50