Forex, dollaro lima perdite dopo dati sussidi Usa

NEW YORK, 25 aprile (Reuters) - Il dollaro resta debole nei confronti di euro e yen ma riduce leggeremente le perdite dopo la pubblicazione dei dati che hanno mostrato una discesa superiore alle previsioni del numero delle richieste di sussidi di disoccupazione la scorsa settimana. I numeri hanno in parte rassicurato sul fatto che il mercato del lavoro Usa continui a mostrare miglioramenti, sebbene ci siano segni che lo slancio occupazionale stia rallentando. Intorno alle 14,45 l'euro guadagna lo 0,5% sul biglietto verde a 1,3078 dollari, mentre pochi minuti prima della diffusione del dato viaggiava in area 1,3088. Il dollaro ha ridotto le perdite anche sullo yen, portandosi a 98,18 sulla valuta nipponica, mentre pochi istanti prima della diffusione dei numeri sui sussidi passava di mano a 99,08 yen. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3078/79 1,3015 DOLLARO/YEN 99,18/20 99,47 EURO/YEN 129,68/73 129,46 EURO/STERLINA 0,8455/58 0,8522 ORO SPOT 1.451,51/2,28 1.430,80/1,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia