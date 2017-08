Forex, euro in risalita dopo accordo su attività greche banche Cipro

NEW YORK, 22 marzo (Reuters) - Euro in risalita in scia all'accordo di questa mattina sullo spin-off della divisione greca delle banche cipriote, che rimuove almeno uno degli elementi di incertezza che caratterizzano la crisi finanziaria dell'isola. Nel primo pomeriggio l'euro tratta in apprezzamento sul dollaro, vicino al picco intraday di 1,2966. "Il mercato si è mosso in maniera relativamente limitata, ma se si fosse parlato di un paese più grande la volatilità sarebbe stata maggiore" spiega Simon Smith di FxPro. "L'euro prezza già una certa quantità di cattive notizie e sullo sfondo rimane la speranza che un qualche accordo venga messo assieme. Ma anche una permanenza di Cipro nella zona euro non darebbe grande sostegno al cambio" aggiunge l'analista, che vede un euro/dollaro in area 1,24-1,25 nell'orizzonte di tre mesi. Stamattina, a seguito della pubblicazione dell'Ifo tedesco, il cambio era nuovamente scivolato sotto quota 1,29 riavvicinandosi al minimo di seduta di 1,2887: livello a sua volta prossimo al minimo da 4 mesi di 1,2844 visto martedì scorso quando il parlamento di Cipro bocciò i termini del piano di bailout internazionale, in particolare la proposta di prelievo forzoso dai conti bancari. Un Ifo inferiore alle attese contribuisce ad alimentare i dubbi sulle capacità di ripresa dell'economia della zona euro, già evidenziati ieri dai deludenti preliminari sui Pmi manifatturieri di marzo. ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2948/51 1,2897 DOLLARO/YEN 94,89/90 94,88 EURO/YEN 122,82/87 122,40 EURO/STERLINA 0,8525/26 0,8501 ORO SPOT 1.604,91/5,68 1.614,09/5,31 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia