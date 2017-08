Forex, euro in area 1,29 su dlr, resta vicino a minimi 4 mesi

TOKYO/SIDNEY, 22 marzo (Reuters) - La crisi finanziaria cipriota continua tenere sotto pressione l'euro, che resta non lontano dai minimi da quattro mesi sul dollaro visti ad inizio settimana.

A peggiorare il quadro della crisi è arrivato nelle ultime ore un altro downgrade sul paese, con S&P che ne ha tagliato il rating sovrano, già abbondantemente in territorio 'junk', a CCC da CCC+.

Sulla valuta unica pesa inoltre la mancanza di segnali di miglioramento dall'economia europea, come confermato dalle stime flash sui Pmi manifatturieri di marzo, anche se il buon esito delle aste spagnole di ieri mattina sembra per ora escludere grossi rischi di contagio finanziario all'interno della zona euro.

Attorno alle ore 8 italiane l'euro/dollaro tiene esattamente sulla soglia di 1,29, dopo essere salito fino ad un picco di 1,2924 nelle ore precedenti. Martedì il cambio scivolava al minimo di 1,2844 in scia al no del parlamento di Cipro ai termini del piano di bailout internazionale, in particolare alla proposta di prelievo forzoso dai conti bancari.

"Anche se ci aspettiamo che emerga una soluzione costruttiva, nei prossimi giorni l'euro/dollaro dovrebbe continuare ad essere vulnerabile dal momento che andranno imposti dei controlli sui capitali una volta che le banche riapriranno. E c'è anche un rischio di breve termine per l'euro legato ai deboli dati economici".

L'euro/yen in area 122,20 da 122,40 della chiusura di ieri; dollaro/yen a 94,75 da 94,88.

