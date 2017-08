Forex, euro poco lontano da ultimi minimi su dollaro, guarda a Cipro

LONDRA, 19 marzo (Reuters) - Non si discosta dal minimo degli ultimi tre mesi il cambio dell'euro contro dollaro in apertura di seduta sulla piattaforma londinese. Buona parte delle sorti del cambio appare legata all'esito della delicata questione del salvataggio cipriota, in vista del voto di questo pomerigggio del parlamento di Nicosia sulla tassazione dei depositi bancari. Sembra comunque improbabile che vengano approvate le premesse dell'accordo uscito dall'Eurogruppo del fine settimana, che non risparmierebbe dal prelievo forzoso sui depositi anche i piccoli risparmiatori. Un portavoce di Nicosia ha lasciato intendere che il testo verrà respinto dalla riunione che si apre alle 17 italiane, annunciando che il presidente Nicos Anastasiades si consulterà nuovamente con Angela Merkel e forse anche Vladimir Putin. Chiuse oggi e domani la borsa e gli istituti di credito sull'isola. Sul fronte macro, intanto, decisamente migliori delle attese i numeri sulla produzione industriala italiana di gennaio, cresciuta al ritmo mensile di 0,8% contro -0,3% del consensus, mentre una decisa revisione al ribasso subisce l'indice di dicembre da +0,4% a -0,2%. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2939/41 1,2954 DOLLARO/YEN 95,43/45 95,20 EURO/YEN 123,49/53 123,33 EURO/STERLINA 0,8581/86 0,8578 ORO SPOT 1.601,46/2,23 1.604,80/05,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia