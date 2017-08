Forex, timori Cipro mantengono euro a minimo tre mesi su dollaro

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - Le preoccupazioni sul controverso piano di salvataggio della comunità finanziaria internazionale a favore di Cipro, con l'ipotesi di tassare i conti bancari, mantiene sotto pressione la valuta unica, ancorandola ai minimi da tre mesi su dollaro. Il clima di avversione al rischio si è riflesso sin dall'apertura dei mercati in una divaricazione degli spread dei governativi periferici rispetto alla controparte tedesca. L'attenzione dgli investitori si concentra su Nicosia, dove è previsto per domani il voto del parlamento cipriota sulle aliquote da applicare ai depositi dei correntisti, quale soglia a valere su quale importo. Del tutto irrilevante impatto sui mercati finanziari sembra invece esercitare l'ultima indagine macro dagli Usa, quella a cura di Nahb sulla fiducia del mercato immobiliare che evidenzia a marzo il peggior risultato da ottobre. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2934/37 1,2937 DOLLARO/YEN 94,89/94 95,26 EURO/YEN 122,78/80 124,54 EURO/STERLINA 0,8557/63 0,8647 ORO SPOT 1.609,40/0,36 1.591,84/93,06 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia