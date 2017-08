Forex, euro in flessione su dlr dopo buoni dati occupazione Usa

NEW YORK, 8 marzo (Reuters) - Euro nuovamente in deprezzamento sul dollaro dopo la pubblicazione dei dati occupazionali Usa di febbraio, decisamente migliori delle previsioni, tali quindi da lasciar intravedere tempi più rapidi per una correzione della linea di politica monetaria della Federal Reserve, rispetto al quella ultra espansiva attuale. Nell'economia Usa sono stati creati il mese scorso, nei settori non agricoli, ben 236.000 nuovi posti contro i 160.000 attesi, con la discesa del tasso di disoccupazione ai minimi da quattro anni. Dati tanto più confortanti nel momento in cui gli Stati Uniti devono affrontare i pesanti tagli alla spesa pubblica scattati a seguito del raggiungimento dei limiti di budget. "I progressi nel mercato del lavoro sono incontrovertibili" spiega lo strategist di WorldWideMarkets, Joseph Trevisani. "Il rally dell'azionario sarà aiutato dal miglioramento sul fronte del lavoro e il dollaro dovrebbe trovare forte supporto in questi buoni dati". Dopo la pubblicazione delle statistiche occupazionali l'euro/dollaro è scivolato rapidamente di oltre mezza figura, toccando un minimo di seduta a 1,3001 A fine mattinata il cambio aveva toccato il massimo settimanale di 1,3134, con un euro che tra ieri e oggi ha sostanzialmente beneficiato del raffreddamento delle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Bce nei prossimi mesi, alla luce di quando detto - o meglio, non detto - ieri in conferenza stampa dal presidente della banca centrale Mario Draghi. Sempre dopo la pubblicazione dei dati occupazionali, il biglietto verde è salito ad un nuovo massimo da tre anni e mezzo sullo yen a quota 96,54. ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3002/06 1,3104 DOLLARO/YEN 96,28/30 94,81 EURO/YEN 125,22/25 124,26 EURO/STERLINA 0,8707/09 0,8727 ORO SPOT 1.565,46/6,23 1.578,40/9,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia