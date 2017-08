Forex, euro amplia rally su assenza segnali nuovo allentamento Bce

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - L'euro muove in netto rialzo nei confronti del dollaro, sostenuto dalla buona domanda che gli investitori hanno riservato stamane ai titoli di Stato spagnoli offerti in asta e dai commenti della presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. Il numero uno dell'istituto centrale europeo, che oggi ha confermato - come da attese - il costo del denaro al minimo storico dello 0,75%, non ha accennato alla possibilità di allentamenti nei prossimi mesi, nonostante lo staff di Francoforte abbia rivisto in peggio le stime economiche del blocco della valuta unica per quest'anno. Draghi "non ha segnalato allentamenti in vista nei prossimi mesi", sottolinea Omer Esiner, responsabile analisi di mercato di Commonwealth Foreign Exchange. "Ecco perchè vediamo l'euro correre", aggiunge. Intorno alle 16,50 l'euro guadagna circa un punto percentuale sul biglietto verde e passa di mano a 1,3084 dollari, dopo una puntata intraday a 1,3116, il picco da cinque giorni a questa parte. Nei confronti dello yen l'euro avanza a 124,00, guadagnando oltre un punto e mezzo percentuale rispetto all'ultima chiusura <EUR?>. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3084/85 1,2965 DOLLARO/YEN 94,66/70 94,06 EURO/YEN 123,87/85 121,96 EURO/STERLINA 0,8702/05 0,8634 ORO SPOT 1.583,31/4,08 1.583,31/4,08 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia