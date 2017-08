Forex, euro resta positivo su dollaro pur sotto massimi, attesa Bce

NEW YORK, 5 marzo (Reuters) - L'euro resta in territorio positivo contro il dollaro in apertura del mercato statunitense, seppur sotto i massimi toccati nella seduta europea dopo i dati Pmi. L'attenzione degli investitori è per il meeting della Bce di giovedì, mentre guardano con preoccupazione alla persistente incertezza politica in Italia. La moneta unica ha toccato un massimo di seduta di 1,30755 dollari dopo la pubblicazione dell'indice Pmi servizi per la zona euro che ha mostrato una lettura a 47,9 in febbraio, leggermente sopra le attese di 47,3, sebbene resti ancora sotto la soglia di 50 che separa l'espansione dalla contrazione . Poi però la moneta unica non è riuscita a salire ulteriomente, con i dealer che vedevano una resistenza a 1,3090 dollari, mentre un supporto è individuato attorno a 1,3025 dollari. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3040/42 1,3025 DOLLARO/YEN 93,08/10 93,46 EURO/YEN 121,41/43 121,76 EURO/STERLINA 0,8602/06 0,8619 ORO SPOT 1.580,41/1,45 1.573,34/74,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia