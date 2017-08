Forex, euro a minimi 2013 su dlr, pesa debolezza dati economici

NEW YORK, 1 marzo (Reuters) - L'euro scivola ai minimi dall'inzio dell'anno nei confronti del dollaro, di fronte ai nuovi segnali di fragilità economica in Europa, confermati dai dati di questa mattina, in particolare i Pmi manifatturieri della zona euro ma anche la disoccupazione italiana, salita a gennaio al massimo storico dell'11,7%. Dopo un tentativo di recupero in mattinata, col cambio salito fino a quota 1,31, l'euro è tornato a cedere terreno dopo la pubblicazione dei dati, bucando anche, nel primo pomeriggio, la soglia di 1,30 (con un minimo intraday a 1,2985, livello più basso dallo scorso 11 dicembre). "Se si guarda in giro per l'Europa si vedi elevata disoccupazione, crescita praticamente inesistente, Germania a parte, e livelli di debito in salita" spiega Howard Jones di Rmg Wealth Management. "Quello di cui l'Europa ha bisogno è crescita, condizioni monetarie più espansive e una divisa più debole". In vista della riunione Bce della settimana prossima, la debolezza dai dati economici riaccende qualche speculazione di taglio del costo del denaro nella zona euro che dovrebbe continuare a tenere sotto pressione la valuta unica, così come la situazione politica in Italia, dove a quasi una settimana dal voto non appare ancora chiaro se esistano le condizioni per la formazione di un governo. "I dati Usa a confronto sono molto migliori che in Europa e per noi il dollaro è da comprare. Vediamo un euro/dollaro in discesa attorno a 1,25 nei prossimi due mesi" aggiunge l'operatore. I dati Usa del primo pomeriggio hanno mostrato su gennaio un incremento della spesa per consumi dello 0,2%, anche se accompagnata da una marcata flessione dei redditi, pari al 3,6%. ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3010/12 1,3056 DOLLARO/YEN 92,75/80 92,53 EURO/YEN 120,68/72 120,83 EURO/STERLINA 0,8657/63 0,8609 ORO SPOT 1.582,60/3,35 1.579,76/80,53 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia