Forex, attesa asta Italia per capire direzione euro

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - Yen saldo e dollaro in calo in attesa dell'asta italiana che potrebbe fornire qualche indizio sulla direzione che prenderà l'euro, dopo l'esito non risolutivo del voto in Italia e la conseguente incertezza politica. "Non credo che sia l'inizio di una nuova onda di crisi del debito europeo, dato che la generale posizione dei conti pubblici dell'Italia è relativamente stabile" dice lo strategist di BNP Paribas Vassili Serebriakov.  Il mercato sarà comunque concentrato sulla prova impegnativa dei collocamenti italiani sul tratto medio-lungo, dopo il primo test del post-voto ieri con un'asta Bot che ha visto rendimenti in rialzo e una buona domanda. Il Tesoro offre infatti da 4,75 a 6,5 miliardi fra titolo a 5 anni novembre 2017, attuale benchmark, e nuovo decennale maggio 2023. Del nuovo titolo, in particolare, verrà offerto un ammontare compreso fra 3 e 4 miliardi. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3076/79 1,3061 DOLLARO/YEN 91,69/73 91,97 EURO/YEN 119,87/90 120,11 EURO/STERLINA 0,8650/53 0,8635 ORO SPOT 1.608,14/9,36 1.613,11/3,88 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia