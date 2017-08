Forex, euro poco sopra minimo sette settimane su dollaro

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Valuta unica europea poco sopra il minimo delle ultime sette settimane su dollaro sulla piattaforma londinese questa mattina, con uno spazio di recupero molto ridotto dopo l'esito elettorale italiano che dipinge un paese di fatto ingovernabile. L'impostazione di fondo dei mercati appare decisamente avversa al rischio, come indicano la marcata apertura della forbice di rendimento Btp/Bund e il forte aumento nel costo di assicurazione dal rischio default sui governativi italiani. Il timore dei mercati finanziari è che l'impasse politica in Italia possa tradursi in uno stallo sul percorso delle riforme nella terza economia della zona euro. "L'euro potrebbe puntare adesso ai minimi del 2013 al di sotto di 1,30 finché il cross resta al di sotto di 1,3170 resterà una buona opportunità vendere in corrispondenza ai rally" spiega lo strategist Rbs Paul Robson. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3076/79 1,3062 DOLLARO/YEN 91,97/2,02 91,79 EURO/YEN 120,27/32 119,90 EURO/STERLINA 0,8625/27 0,8614 ORO SPOT 1.596,21/6,90 1.593,86/4,63 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia