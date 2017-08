Forex, euro tocca minimi sei settimane dopo rimborso Ltro sotto attese

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - L'euro è sceso ai minimi delle ultime sei settimane contro il dollaro nel pomeriggio dopo che la Banca centrale europea ha annunciato che, dei fondi ottenuti della seconda delle due operazioni di rifinanziamento triennali ("Ltro") lanciate l'anno scorso per dare ossigeno al sistema finanziario della zona euro, le banche rimborseranno meno della metà dell'importo stimato dal mercato. Pesano sulla valuta unica anche le stime della Commissione Europea - che ha previsto un'ulteriore contrazione dell'economia della zona euro nel 2013 - e la cautela in vista delle elezioni in Italia. L'euro è sceso fino ad un minimo di 1,3157 dollari, il livello più basso dal 10 gennaio, ritracciando da un massimo di seduta di 1,3246 dollari toccato dopo che una lettura migliore del previsto per l'Ifo tedesco. Intorno alle 15,15 ora italiana tratta a 1,3181 dollari, in frazionale ribasso, con i trader che parlano di acquisti a supporto in area 1,3150-60 dollari. "Il mercato si aspettava che venisse drenata più liquidità dal sistema e questo vuol dire che la percezione è che la politica della Bce impiegherà più tempo del previsto a normalizzarsi", osserva Adam Myers, senior FX strategist di Credit Agricole. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3177/80 1,3188 DOLLARO/YEN 93,38/40 93,10 EURO/YEN 123,04/07 122,80 EURO/STERLINA 0,8621/23 0,8646 ORO SPOT 1.573,11/4,06 1.575,66/6,43 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia