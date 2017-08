Forex, yen poco mosso, sterlina scivola dopo verbali BoE

NEW YORK, 20 febbraio (Reuters) - Reduce dall'ampio calo delle ultime settimane, lo yen frena la discesa sul dollaro, dopo le dichiarazioni del primo ministro nipponico Shinzo Abe, il quale ha escluso la necessità di istituire un fondo a compartecipazione pubblica e privata per acquistare bond esteri. Un segnale che le autorità giapponesi stanno adottando un atteggiamento di maggiore cautela, quanto meno nelle dichiarazioni, dopo che il recente meeting del G20, pur senza nominare direttamente Tokyo, ha ribadito la contrarietà a politiche oreientate alla svalutazione competitiva. Sotto pressione la sterlina, precipitata ai minimi da oltre 8 mesi sul dollaro e da 16 mesi sull'euro, dopo che i verbali dell'ultima riunione dell'istituto centrale britannico, pubblicati oggi, hanno rivelato la volontà di allentare ulteriormente la politica monetaria. Intorno alle 14,30 la valuta nipponica è stabile sul dollaro, che tratta in area 93,60 yen, tenendosi lontano dal picco a 33 mesi segnato l'11 febbraio scorso, quando il biglietto verde era salito fino a 94,465 yen. "Penso che sia stato avvisato al G20... di non azzardarsi a farlo", commenta Rob Ryan, strategist di Rbs a Singapore, riferendosi alla marcia indietro rispetto all'intenzione di Abe di creare il fondo per acquistare bond esteri, elemento inserito nella piattaforma programmatica con cui il partito liberaldemocatico, vincitore delle elezioni di metà dicembre, si propone di ravvivare l'economia, attraverso politiche espansive, che di fatto indeboliscono lo yen. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3373/78 1,3386 DOLLARO/YEN 93,61/65 93,56 EURO/YEN 125,22/25 125,25 EURO/STERLINA 0,8732/34 0,8678 ORO SPOT 1.592,24/93,33 1.604,21/4,98 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia