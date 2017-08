Forex, yen sale su dollaro su cautela mosse BoJ

SINGAPORE, 20 febbraio (Reuters) - L'incertezza riguardo la portata dell'aggressività delle attese mosse espansive di Banca del Giappone spingono al rialzo lo valuta nipponica nei confronti del dollaro.

Gli operatori di mercato ritengono che la recente discesa dello yen potrebbe rallentare nel breve termine, in parte per i dubbi riguardo l'adozione da parte dell'istituto centrale nipponico dell'idea di acquistare bond per fornire stimolo monetario, alimentata dalla sequela di dichiarazioni di funzionari.

In aggiunta, secondo gli analisti, gli esponenti politici giapponesi potrebbero mostrare una cautela maggiore nelle affermazioni riguardo lo yen, alla luce della presa di posizione dell'ultimo G20 contro le svalutazioni competitive.

Poco dopo le 8,00 italiane il dollaro scivola a 93,22 yen da 93,56 yen. Stabile nei confronti della valuta giapponese l'euro, che tratta a 125,25, invariato dall'ultima chiusura. La valuta unica, forte dei segnali di ripresa dell'economia che si stanno manifestando in Germania, è in rialzo sul biglietto verde a 1,3420 da 1,3386.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia