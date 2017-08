Forex, euro sale a massimi da 14 mesi su dlr dopo Pmi europei

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - Euro in ulteriore rafforzamento a seguito dei buoni riscontri sulle prospettive economiche europee forniti dai Pmi manifatturieri di gennaio, che hanno portato la valuta unica ai massimi da 14 mesi sul dollaro e da ben 33 mesi sullo yen. Il Pmi manifatturiero della zona euro è salito, nella lettura finale di gennaio, ai massimi da 11 mesi e migliorano anche gli indicatori relativi a Germania e Italia ; unico dato in controtendenza quello francese, con un appesantimento del passo di contrazione del settore. A metà mattinata, in concomitanza con la pubblicazione del dati manifatturieri, l'euro/dollaro è salito al nuovo massimo intraday di 1,3656, stabilizzandosi poi appena sotto tale soglia. Allo stesso modo si muove il cambio euro/yen, che tocca negli stessi istanti il picco di giornata di 125,95, peraltro sullo sfondo delle aspettative per nuovi aggressivi interventi di stimolo monetario da parte di Bank of Japan che tanto, negli ultimi mesi, hanno pesato sulla divisa giapponese. E archiviata la reazione ai Pmi europei il mercato indirizza lo sguardo ai dettagli Bce sui rimborsi della liquidità a lungo termine da parte delle banche, in uscita a fine mattinata, e, nel pomeriggio, ai dati di gennaio sul mercato del lavoro Usa. Dopo i 137 miliardi annunciati la settimana scorsa, secondo un sondaggio Reuters le banche della zona euro rimborseranno anticipatamente alla Bce fondi per altri 20 miliardi di euro la prossima settimana. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3649/51 1,3578 DOLLARO/YEN 92,18/22 91,72 EURO/YEN 125,83/84 124,49 EURO/STERLINA 0,8608/14 0,8563 ORO SPOT 1.664,05/5,05 1.662,99/4,21 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia