Forex, euro su massimi intraday, rivede picco settimana scorsa

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - Si conferma tonico l'euro nel corso della seduta, vicino ai massimi da 11 mesi sul dollaro toccati la settimana scorsa. Al di là del momento di forte appetito per il rischio - che sul mercato valutario premia le divise come l'euro rispetto al dollaro o allo yen - la valuta unica trova sostengo anche nell'imminente apertura della possibilità per le banche di iniziare a rimborsare la liquidità ricevuta con i due finanziamenti triennali della Bce. Anche se le cifre ripagate a Francoforte saranno inizialmente modeste, la restituzione di parte dei fondi viene vista da alcuni come un primissimo accenno di stretta monetaria nella zona euro, in controtendenza con quanto avviene negli Stati Uniti e in Giappone. Venerdì la Bce comunicherà i primi dati al riguardo, relativi ai rimborsi di fondi che verranno effettuati la prossima settimana. In una nota Deutsche Bank conferma l'effetto largamente positivo che i rimborsi di liquidità degli 'Ltro' potrebbero avere sull'euro, segnalando come target la possibile rottura del cambio sopra quota 1,35. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in prossimità del massimo intraday di 1,3354, poco più che mezza figura sotto il picco di 1,3404 della settimana scorsa. Resta d'altra parte ben impostato lo yen, reduce da un rally dell'1,1% sul dollaro nella seduta di ieri, il guadagno intraday più ampio da maggio scorso. La divisa giapponese continua a beneficiare della parziale delusione degli investitori per gli annunci di ieri della Bank of Japan, al termine del proprio meeting di politica monetaria. L'istituto centrale porta il target di inflazione dall'1% al 2% e avvierà, a partire dal 2014, un programma illimitato di acquisto di asset: misure certamente espansive, ma non quell'intervento di stimolo urgente e immediato che molti si attendevano e che da fine novembre ha fortemente penalizzato lo yen. ORE 14,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3337/40 1,3320 DOLLARO/YEN 88,54/55 88,70 EURO/YEN 118,09/12 118,19 EURO/STERLINA 0,8410/13 0,8408 ORO SPOT 1.693,27/4,27 1.691,60/2,60