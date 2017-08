Forex, yen prosegue recupero sui cross dopo Banca Giappone

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - Lo yen si mantiene in rialzo sul dollaro, con gli investitori che mostrano delusione dopo l'annuncio di misure espansive da parte della Banca centrale giapponese. L'istituto si è impegnato ad operare acquisti illimitati di asset solo a partire dal prossimo anno, mentre parte del mercato si attendeva da subito un allentamento più aggressivo. L'euro resta in calo sullo yen ma ha azzerato le perdite sul dollaro dopo la pubblicazione dello Zew tedesco. L'indice che misura la fiducia degli investitori, ha toccato il massimo dal maggio 2012. Intorno alle 14,40, il dollaro passa di mano a 88,80 yen, in calo dello 0,9% rispetto alla chiusura. L'euro passa di mano a 1,3310 dollari, sostanzialmente invariato rispetto al finale di seduta di ieri. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3305/09 1,3312 DOLLARO/YEN 88,85/88 89,58 EURO/YEN 118,26/28 119,29 EURO/STERLINA 0,8388/93 0,8408 ORO SPOT 1.691,74/2,96 1.689.55/0,55 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia