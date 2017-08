Forex, euro poco mosso su dlr, yen recupera ma resta debole

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - L'euro è poco mosso nei confronti del dollaro sulle piazze europee in attesa della riunione dei ministri delle Finanze della zona euro, che affronteranno, tra le altre questioni, il tema della ricapitalizzazione delle banche da parte del fondo salva-Stati Esm. Intorno alle 10,30 la valuta unica, che lunedì scorso aveva toccato il picco da 11 mesi sul biglietto verde, salendo fino a 1,3403 dollari, passa di mano a 1,3314 dollari da 1,3318 della chiusura di venerdì. Reduce da un massiccio deprezzamento nelle ultime settimane, lo yen recupera qualche posizione nei confronti delle principali controparti ma resta debole in attesa del meeting della Banca centrale giapponese, che dovrebbe varare un nuovo programma di acquisto asset, quale parte di un programma per stimolare la crescita economica e far uscire il Paese dalla deflazione. Il dollaro è salito nella notte fino a 90,25 yen, massimo da due anni e mezzo, ma poi gli investitori hanno assunto un atteggiamento più cauto, scegliendo di prendere profitto per proteggersi nel caso l'esito del meeting della Boj deludesse le attese. Poco dopo le 10,30 il biglietto verde tratta a 89,48 yen da 90,05 dell'ultima chiusura. Lo yen recupera anche sull'euro, che tratta a 119,23 da 119,87 del finale di seduta di venerdì. ORE 10,32 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3314/16 1,3318 DOLLARO/YEN 89,48/51 90,05 EURO/YEN 119,23/25 119,87 EURO/STERLINA 0,8386/90 0,8389 ORO SPOT 1.689,25/0,05 1.683.34/4,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia