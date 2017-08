Forex, euro in netto rialzo, visto a 1,37 dollari entro 6 mesi

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - Cresce l'ottimismo per la zona euro e i positivi commenti sulle prospettive economiche giunti a sorpresa dal presidente Bce Mario Draghi giovedì scorso continuano a sostenere l'euro, con gli analisti che si aspettano un ulteriore apprezzamento del cambio. La moneta unica ha segnato un massimo di seduta a 1,3378 contro il dollaro con un rialzo fino a 0,6%, sostenuta dal buon esito dell'asta spagnola e da ordini di acquisto automatici scattati a 1,3330 dollari. Ciò apre la strda verso il massimo di 11 mesi segnato lunedì a 1,3404 dollari. "C'è ancora spazio per un rialzo, verso il livello di 1,34 dollari" dice Arne Lohmann Rasmussen di Danske Bank, che si aspetta una salita a 1,37 dollari nei prossimi 3-6 mesi. L'euro ha anche segnato un massimo di 15 mesi contro il franco svizzero a 1,24580 franchi, dopo aver rotto la barriera di opzioni a 1,2450 franchi. Il rialzo è visto continuare fino al picco di 1,2475 franchi segnato il 19 ottobre 2011. Altri record per la moneta unica contro la sterlina a un massimo di nove mesi e mezzo e contro il dollaro australiano a un massimo di due settimane. Lo yen è in generale debole poiché gli investitori scontano un aggressivo allentamento monetario della Banca del Giappone atteso per il 21-22 gennaio quando si riunirà il board. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3334/36 1,3289 DOLLARO/YEN 89,35/38 88,38 EURO/YEN 119,14/20 117,42 EURO/STERLINA 0,8341/43 0,8301 ORO SPOT 1.669,20/0,05 1.678,89/0,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia