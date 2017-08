Forex, secondo giorno di rialzo per yen, euro colpito da Juncker

TOKYO, 16 gennaio (Reuters) - Yen in rialzo per il secondo giorno consecutivo dopo che il ministro giapponese dell'Economia Akira Amari ha messo in guardia dai rischi di un'eccessiva debolezza della valuta nipponica, mentre l'euro è scivolato dopo che il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto che la moneta unica è "pericolosamente alta".

"Il calo dello yen è stato piuttosto rapido finora. Se il calo è rapido, il recupero può esserlo altrettanto. Mi sembra che i commenti di Amari siano stati sforzi intenzionali di moderare il sovrariscaldamento del mercato" ha detto Kimihiko Tomita di State Street a Tokyo.

Attorno alle 7,50 l'euro vale 1,3295/96 dollari da una chiusura a 1,3303 e 117,22/25 yen da 118,13 della chiusura. Il dollaro/yen si attesta invece a 88,15/16 da una chiusura a 88,78.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia