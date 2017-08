CORRETTO - Forex, euro cedente contro dollaro dopo S&P su Spagna

(Corregge in terzo paragrafo precedente rating sovrano spagnolo a 'BBB+' da 'Baa3')

TOKYO, 11 ottobre (Reuters) - Valuta unica europea pesante contro dollaro in chiusura di seduta sulla piazza asiatica, dove tocca il minimo dall'1 ottobre puntando al supporto di 1,28.

Sull'euro influisce naturalmente in modo determinante la bocciatura del rating spagnolo da parte di S&P, che appesantisce i corsi delle borse già depressi dalla deludente performace di Wall Street e dai timori di un aggravarsi del rallentamento ciclico appena citati dal Fondo monetario internazionale.

Standard & Poor's ha abbassato di due 'notch' il proprio giudizio sul merito di credito dell'emittente sovrano Regno di Spagna, portandolo a 'BBB-' da 'BBB+' con outlook negativo.

A monte della decisione, spiega una nota dell'agenzia, l'acuirsi della recessione economica che riduce lo spazio di manovra del governo in materia di politica fiscale. Il rating su Madrid è ora di soltanto un gradino superiore al livello di 'junk'. Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,2848/50 da 1,2874 ieri sera in chiusura a New York, dollaro/yen a 77,94/98 da 78,17 ed euro/yen a 100,16/20 da 100,63.

