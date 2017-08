Forex, euro cede su dlr, pesa incertezza su richiesta aiuti Spagna

SINGAPORE/TOKYO, 15 ottobre (Reuters) - Euro in flessione sul dollaro nelle contrattazioni della mattinata, sullo sfondo di un mercato sempre nervoso per la persistente incertezza riguardo l'ipotesi di richiesta di aiuti da parte della Spagna.

Alle 8,10 italiane l'euro/dollaro tratta in area a 1,2905 da 1,2952 dell'ultima chiusura, poco sopra il minimo intraday della notte di 1,2889.

Alcuni operatori individuano in area 1,29 un livello critico per la possibile attivazione di vendite di 'stop loss' sulla valuta unica.

La situazione di scarsa chiarezza riguardo le strategie spagnole stanno tenendo l'euro di fatto bloccato all'interno della banda compresa tra 1,28 e 1,31 da metà settembre anche se, si sottolinea, le ricoperture sulla valuta unica potrebbero scattare in maniera piuttosto rapida di fronte ai primi segnali concreti di una mossa di Madrid verso gli aiuti.

"L'euro rimarrà probabilmente limitato verso l'alto in questo momento in quanto (la richiesta di aiuti della Spagna) non dovrebbe avvenire prima delle elezioni regionali spagnole" spiega Minori Uchida di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.

Le elezioni regionali spagnole sono in calendario per il 21 ottobre.

L'euro/yen scambia a 101,30 da 101,56; dollaro/yen a 78,50 da 78,42.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia