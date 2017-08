Forex, euro su massimi due mesi contro dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 4 settembre (Reuters) - Negli ultimi scambi sulla piattaforma asiatica la valuta unica si mantiene in prossimità del record degli ultimi due mesi messo a segno venerdì scorso contro dollaro, premiato dalla prospettiva di interventi Bce sulla parte breve della curva.

In vista del consiglio mensile di dopodomani, riferiscono gli operatori, gli investitori asiatici aggiustano le posizioni corte in euro - in particolare quelle nei confronti dello yen.

Anche in caso la Banca centrale europea deluda le scommesse più rialziste, dicono gli addetti ai lavori, lo spazio per un'eventuale correzione dl cross euro/dollaro resta limitato dalla prospettiva di nuove misure espansive da parte di Federal Reserve, cementata dalle ultime dichiarazioni di Ben Bernanke.

"Non prevedo una discesa significativa rispetto a questi livelli, tenendo conto della prossima riunione Fed" osserva Mitul Kotecha di Credit Agricole a Hong Kong.

Intorno alle 7,45 euro/dollaro a 1,2614/16 da 1,2593, dollaro/yen a 78,36/41 da 78,23 ed euro/yen a 98,90/93 da 98,52.

