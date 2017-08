Forex, euro stabile attorno a massimi stimolato da attese Bce

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - L'euro si mantiene in prossimità dei massimi contro il dollaro, sostenuto dalle attese di azioni decisive da parte della Bce per combattere la crisi del debito e dall'ipotesi di un ulteriore allentamento monetario da parte della Fed. Il presidente della Bce Mario Draghi ha detto che la Bce ha talvolta bisogno di ricorrere a "misure eccezionali" per assicurare che la sua politica monetaria sia efficace ma agirà all'interno del suo mandato di garantire la stabilità dei prezzi . Gli investitori attendono anche il discorso del presidente della Fed Ben Bernanke al simposio annuale di Jackson Hole in agenda questa settimana. All'evento era prevista anche la presenza di Draghi che però ha comunicato che non vi prenderà parte a causa della pesante mole di lavoro. La dichiarazione ha rinnovato le speranze di un possibile imminente annuncio sull'atteso piano per affrontare la crisi del debito della zona euro. "C'è grande speranza che fa Bce faccia qualcosa e nel breve termine" dice lo strategist di Saxo Bank John Hardy, che vede una possibilità di rialzo della moneta unica a 1,2750 dollari. Tuttavia secondo lo strategist i problemi sistemici permangono e l'area ha bisogno di un euro più debole. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2552/55 1,2564 DOLLARO/YEN 78,50/54 78,50 EURO/YEN 98,66/69 98,62 EURO/STERLINA 0,7923/26 0,7942 ORO SPOT 1.665,60/66,40 1.666,53/67,53 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia