Forex, euro a massimi seduta su dlr, max 3 settimane su sterlina

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - L'euro è in rialzo contro la valuta Usa, spingendosi ai massimi di seduta sopra 1,2570 dollari. Gli investitori sono tornati a scommettere su azioni decisive nelle prossime settimane da parte della Bce finalizzate a risolvere la crisi del debito della zona euro, sebbene in assenza di dettagli concreti i guadagni sembrino destinati a restare limitati. Il mercato ha penalizzato il dollaro anche dopo la notizia su un possibile downgrade del merito di credito Usa. La moneta unica ha toccato anche il massimo delle tre settimane contro la valuta britannica a 0,7954 sterline. Nelle ultime sedute si era vista una battuta d'arresto per il trend positivo dell'euro, innescato dai commenti del presidente della Bce Mario Draghi, che a inizio agosto aveva detto che avrebbe fatto tutto il necessario per salvare la moneta unica. Il mercato attende il discorso del presidente della Fed Ben Bernanke al simposio annuale di Jackson Hole in agenda questa settimana. All'evento era prevista anche la presenza di Draghi, che però ha comunicato che non vi prenderà parte a causa della pesante mole di lavoro. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2563/64 1,2499 DOLLARO/YEN 78,52/56 78,72 EURO/YEN 98,67/70 98,41 EURO/STERLINA 0,7946/52 0,7912 ORO SPOT 1.666,21/66,99 1.663,60/64,60