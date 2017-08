Forex, euro stabile vicino a massimi 7 settimane su dlr

SINGAPORE, 24 agosto (Reuters) - Euro stabile nelle contrattazione della mattinata, sempre molto vicino ai massimi da sette settimane sul dollaro visti nella seduta di ieri.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2560, in linea con l'ultima chiusura di 1,2562 e dopo essersi spinto ieri fino a quota 1,2590.

Nell'immediato gli operatori vedono diversi elementi di sostegno per l'euro, salito ieri in scia alla pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed in cui si parla di nuove misure monetarie espansive in tempi relativamente rapidi.

A ciò si sono aggiunte, sempre ieri, le indiscrezioni secondo cui la Spagna starebbe negoziando con la zona euro le condizioni per un aiuto internazionale : indiscrezioni che sono servite a bilanciare il raffreddamento degli entusiasmi sul fronte Usa, arrivato dopo che il numero uno della Fed di St. Louis James Bullard aveva definito le minute un po' datate.

"Quello che avviene è sostanzialmente un ridimensionamento di posizioni" spiega Satoshi Okagawa, analista di Sumitomo Mitsui, in riferimento al recente accumulo di posizione corte sull'euro.

"In vista ci sono varie potenziali insidie per l'euro, quindi gli operatori vogliono vendere sui rialzi. Vendono e ricomprano, vendono e ricomprano, c'è una situazione di questo tipo che continua" aggiunge l'analista.

Euro/yen a 98,60 da 98,58; dollaro/yen a 78,60 da 78,47.

