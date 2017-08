Forex, euro recupera su dollaro, tocca max un mese su ricoperture

TOKYO, 6 agosto (Reuters) - L'euro sul finire della seduta asiatica, è poco variato vicino al massimo di un mese, sostenuto dalle speranze che la Bce intervenga presto per ridurre il costo del debito di Spagna e Italia.

La Bce la scorsa settimana ha detto che potrebbe far ripartire il programma di acquisto di titoli di stato, ma i dettagli non sono ancora noti.

L'euro attorno alle ore 8,00 italiane è poco variato a 1,2381/82 dollari, dopo aver toccato ieri un massimo di un mese a 1,2444 dollari prima di chiudere 1,2400 dollari.

Una prima resistenza è vista a 1,2450 dollari e poi a 1,2480 dollari: se si rompe quell'area l'euro potrebbe salire fino a 1,2600 dollari. Qualcuno sul mercato ipotizza una barriera di opzioni a 1,2450 dollari e i dealer dicono che ciò potrebbe spingere gli investitori a vendere euro in prossimità di quel livello.

A Sydney la banca centrale australiana ha deciso oggi di lasciare il suo tasso di riferimento fermo al 3,5% per il secondo mese consecutivo dicendo che è troppo presto per vedere l'intero impatto dei precedenti tagli.

Il Giappone ha detto oggi che espanderà fino alla fine dell'anno fiscale nel marzo 2013 il suo programma di 'credit facilities' in dollari iniziato un anno fa e in scadenza questo mese, per aiutare le imprese a investire all'estero nello sforzo di contenere la forza dello yen. Il programma vale 10.000 miliardi di yen.

La moneta unica contro yen è a 96,91/96 yen da 97,02 yen della chiusra di ieri. Il dollaro è a 78,28/30 yen da 78,24 yen.

