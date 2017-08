Forex, dollaro rialzo dopo Fed, attesa Bce

SINGAPORE/SYDNEY, 2 agosto (Reuters) - Il dollaro si è mantenuto negli scambi asiatici in prossimità dei livelli registrati sui principali cross dopo che la Fed non ha offerto nuovi stimoli. Il mercato è adesso concentrato sull'appuntamento con la Bce e in attesa della conferenza stampa di Mario Draghi delle 14,30 dopo il consiglio mensile Bce che termina alle 13,45 con il verdetto sui tassi. Il banchiere centrale europeo ha promesso giovedì scorso che Francoforte farà il necessario a tutela della valuta unica, garantendo che questo "sarà abbastanza". Gli investitori aspettano dunque un mantenimento dei tassi all'attuale 0,75% e un ritorno della Bce sul secondario, al fine di calmierare gli spread di Italia e Spagna contro Germania.

"E' molto difficile vedere come riusciranno a soddisfare le attese del mercato" dice Mitul Kotecha, di Credit Agricole a Hong Kong.

Attorno alle 8,10 l'euro vale 1,2253/54 dollari da una chiusura a 1,2224 dollari, e 96,10/13 yen da 95,88. Il dollaro/yen tratta invece a 78,43/48 da 78,43.

