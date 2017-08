Forex, euro in cauto apprezzamento, guarda a prossime misure Bce

SIDNEY/SINGAPORE, 31 luglio (Reuters) - Euro in leggero apprezzamento sul dollaro anche se sotto i recenti massimi da tre settimane. A sostenere la valuta unica sono le attese di nuovi interventi di stimolo monetario da parte delle banche centrali questa settimana, Bce e Fed in testa.

Alle 8,00 italiane il cambio euro/dollaro tratta a 1,2280 da 1,2260 dell'ultima chiusura. Resta però ancora sostanzialmente lontano dal picco di 1,2390 di venerdì scorso.

Sullo yen, l'euro risale in area 96,10 da 95,82.

Anche i dati economici di ieri - con una fiducia economica nella zona euro in discesa vicino ai minimi da tre anni - hanno sottolineato l'urgenza di un'iniziativa da parte delle autorità monetarie.

"Ci sono aspettative crescenti attorno alla decisione sui tassi della Bce" spiega David Song di DailyFX.

Giovedì il board Bce potrebbe "indirizzarsi verso una politica di tassi zero visto che la regione si avvia ad una recessione prolungata" aggiunge Song. "La Bce non ha molta scelta se non mettere in moto una serie di strumenti nei prossimi mesi".

Il cambio dollaro/yen tratta a 79,25 da 78,15 della chiusura di ieri.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia