Forex, euro stabile su dlr, ma resta vicino a minimi da due anni

SINGAPORE, 16 luglio (Reuters) - Euro stabile sul dollaro in mattinata, anche se poco lontano dai minimi da due anni visti venerdì scorso, in un inizio di seduta dai volumi comunque limitati sul mercato valutario per via della chiusura odierna della piazza di Tokyo per festività.

Il mercato guarda già alla testimonianza del governatore della Fed Ben Bernanke al Congresso Usa, in calendario per domani e mercoledì, alla ricerca di eventuali indizi su nuove misure di stimolo monetario negli Stati Uniti.

"Credo che certamente terrà la porta aperta ma non penso che farà capire che la Fed è più vicina ad un 'quantitative easing' di quanto non fosse all'ultimo meeting" spiega lo strategist valutario di Credit Agricole Mitul Kotecha. "Il mercato rischia di venire fuori con un po' di delusione".

Alle 8,10 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2240 da 1,2254 dell'ultima chiusura; venerdì il cambio era sceso fino a quota 1,2162.

L'euro/yen tratta a 96,80 da 97,12; dollaro/yen a 79,10 da 79,23.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia