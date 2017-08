Forex, euro recupera sopra 1,25 su dlr prima di vertice Ue

TOKYO, 28 giugno (Reuters) - Euro in lieve ripresa sopra quota 1,25 sul dollaro, ma sempre molto prossimo ai minimi da tre settimane, mentre si avvicina l'inizio del vertice Ue di domani e dopodomani, sui risultati del quale, tuttavia, negli ultimi giorni c'è stato un notevole ridimensionamento delle aspettative.

Le vendite sulla valuta unica vengono comunque limitate dall'atteggiamento di cautela degli investitori che non vogliono farsi trovare troppo scoperti qualora da Bruxelles dovesse uscire qualche inatteso passo concreto nel contrasto della crisi finanziaria. D'altra parte un parziale sostengo alla valuta unica arriva dall'ipotesi che la Bce possa intervenire con qualche misura di sollievo per il mercato obbligazionario e per il sistema bancario dell'Eurozona, in occasione della riunione della prossima settimana.

"Il summit dimostrerà probabilmente che ci vorrà molto tempo perché la crisi del debito sia risolta. Non penso sia ora di comprare euro" spiega Katsunori Kitakura di Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Alle 8,10 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,2510 da 1,2470 della chiusura di ieri, non lontano dal minimo settimanale di 1,2441. Solo all'inizio della settimana scorsa il cambio si spingeva fino a quota 1,2748.

"In un certo modo il mercato si aspetta già un esito deludente del vertice" sottolinea un trader. "Tuttavia penso che l'euro possa essere supportato dall'aspettativa che la Bce adotti qualche misura la settimana prossima".

Il cambio euro/yen tratta a 99,40 da 99,36; dollaro/yen a 79,43 da 79,58.

