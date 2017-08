Forex, euro stabile su dlr, yen ancora ben impostato

TOKYO, 29 marzo (Reuters) - Euro stabile sui valori di ieri nei confronti del dollaro, mentre si registra sul mercato valutario uno yen ancora ben impostato, grazie agli ultimi acquisti di valuta nazionale da parte degli esportatori giapponesi, in vista della chiusura dell'anno fiscale, a fine marzo, per molte delle imprese del paese.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,3320 da 1,3315 dell'ultima chiusura, confermandosi all'interno di quel range limitato visto nelle ultime sedute: ieri il cambio era sceso fino a 1,3193, il giorno prima era salito fino a 1,3385, massimo da un mese.

L'euro/yen scivola a 110,10 da 110,33; dollaro/yen a 82,65 da 82,88.

"Nonostante le operazioni di fine anno in corso e i commenti accomodanti giunti da Bernanke, vediamo comunque un dollaro in tenuta sullo yen" spiega Sumino Kamei di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj. "Come sempre, tutto ruota attorno ai dati economici americani".

Dopo i numeri di ieri, inferiori alle attese, sugli ordinativi dei beni durevoli, la settimana dei dati Usa prosegue oggi con i finali su pil e prezzi del quarto trimestre.

Intanto nel tardo pomeriggio è in agenda un nuovo intervento pubblico del governatore della Fed: martedì sera, in un'intervista televisiva, Ben Bernanke aveva parlato di una ripresa ancora instabile, confermando le attese di una politica monetaria che rimarrà marcatamente espansiva negli Stati Uniti, nonostante i concreti segnali di miglioramento giunti di recente dall'economia nazionale.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia