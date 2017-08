Forex, euro a minimo seduta contro dollaro, scambi sottili

NEW YORK, 27 dicembre (Reuters) - Dopo essere rimasto a cavallo della chiusura di ieri e sopra il minimo di 11 mesi in apertura delle contrattazioni statunitensi, l'euro tocca un minimo di seduta contro dollaro a 1,2968 fra scambi sottili in un clima semi festivo senza grandi spunti. L'attenzione va ora alle aste italiane di domani, sulle scadenze a medio-lungo offerte per complessivi 8,5 miliardi.

La moneta unica si è spinta oggi poco sopra il minimo da gennaio scorso segnato all'inizio di questo mese a 1,2945 dollari.

Anche le altre valute sono per lo più poco variate visto che molti operatori sono in vacanza.

L'indice del dollaro avanza dello 0,5% non lontano dal massimo di 11 mesi di 80,730 toccato il 14 dicembre.

Contro yen il biglietto verde è poco mosso a 77,74, mentendo il range tra 77,00 e 78,20 yen visto questo mese.

ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2984/86 1,3067 DOLLARO/YEN 77,78/79 77,80 EURO/YEN 100,97/03 101,70 EURO/STERLINA 0,8372/75 0,8340 ORO SPOT 1.578,29/79,10 1.592,89/94,01

