Forex, euro consolida rialzo su dollaro, outlook resta debole

LONDRA, 16 dicembre (Reuters) - L'euro consolida il rialzo nei confronti del dollaro, rafforzandosi rispetto a quanto visto sulle piazze asiatiche e nella prima parte della seduta europea.

"C'è un po' di consolidamento dell'euro dopo un paio di giorni di vendite pesanti" ha detto Chris Walker, strategist valutario di Ubs.

Intorno alle 14,30 l'euro tratta a 1,3070 nei confronti del dollaro, in rialzo dello 0,4%. Si tratta di una boccata di ossigeno per la valuta unica, precipitata nell'ultima settimana a 1,2945, minimo da 11 mesi sul biglietto verde, dopo l'esito deludente, secondo gli operatori di mercato, del vertice Ue andato in scena lo scorso week-end.

La cautela però resta alta, dal momento che sulla zona euro continua ad incombere la spada di Damocle di un taglio dei rating sovrani da parte di S&P's, mentre non si intravede ancora una conclusione positiva sull'entità e il coninvolgimento delle banche nello swap del debito greco.

ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3067/70 1,3017 DOLLARO/YEN 77,79/86 77,88 EURO/YEN 101,77/79 101,40 EURO/STERLINA 0,8401/06 0,8390 ORO SPOT 1.593,24/94,38 1.569,65/71,05

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia