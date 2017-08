Forex, euro in rialzo su dollaro, occhi su Italia, Grecia

LONDRA, 8 novembre (Reuters) - L'euro torna in territorio positivo contro il dollaro, in aperturta del mercato londinese, mentre il mercato resta con il fiato sospeso per la situazione italiana, con rendimenti dei decennali su livelli che alcuni ritengono stiano iniziando ad essere insostenibili.

I dealer dicono di aver visto sull'euro/dollaro acquisti da investitori sovra-nazionali del Medio Oriente.

Attenzione oggi al voto di fiducia al governo Berlusconi nel pomeriggio. In Grecia, dopo la decisione di passare a un governo di unità nazionale dopo le dimissioni di Papandreou, si sta cercando un nuovo premier il cui nome - ha detto stamane un'agenzia di stampa locale - potrebbe essere scelto stasera.

L'altro fronte è quello del franco svizzero, con gli investitori che continuano ad avere timori di interventi da parte delle autorità elvetiche per frenare la forza della loro valuta. L 'euro è in rialzo sul franco svizzero, dello 0,15% a 1,2423/29 franchi svizzeri.

ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3784/87 1,3775 DOLLARO/YEN 78,00/8,03 78,04 EURO/YEN 107,53/7,56 107,52 EURO/STERLINA 0,8575/78 0,8580 ORO SPOT 1.791,89/3,10 1.794,79/5,90 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129504, Reuters messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia