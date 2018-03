FOREX-Dollaro sale su euro, estende rialzo su yen dopo dati lavoro Usa

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - Un dato sull'occupazione Usa migliore delle attese offre sostegno al biglietto verde, che si porta in moderato rialzo sull'euro ed estende il movimento di apprezzamento sullo yen. ** In febbraio i nuovi occupati non agricoli negli Usa sono stati 313.000, ben oltre le stime di 200.000: è un dato che può alimentare le attese -- per ora ancora minoritarie ma nelle ultime settimane sono progressivamente emerse -- di ben quattro rialzi dei tassi Fed nel corso del 2018 . ** Con la pubblicazione del dato l'euro/dollaro è sceso al minimo intraday di 1,2274, dopo una prima parte della seduta complessivamente stabile in area 1,23, seguita al calo dello 0,8% di ieri nella seduta del meeting Bce . ** Analogamente dopo i 'payroll' il dollaro è salito al massimo intraday di 107,04 su uno yen già indebolito dalla notizia del possibile incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. ** L'incontro, probabilmente in maggio, potrebbe segnare l'avvio di una fase di distensione tra i due paesi, rilanciando l'appetito per il rischio e togliendo attrattiva allo yen, tipicamente considerato valuta rifugio durante tutta fase di escalation della tensione nucleare nella regione. ** Venerdì scorso il dollaro/yen registrava un minimo da novembre 2016 a 105,24, mentre oggi si avvia a chiudere la migliore settimana delle ultime cinque. ** Lo yen d'altra parte resta in deprezzamento anche sull'euro, di circa mezzo punto percentuale, con un massimo di giornata per l'euro/yen a 131,58. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2285/88 1,2310 DOLLARO/YEN 106,88/90 106,20 EURO/YEN 131,34/38 130,76 EURO/STERLINA 0,8879/83 0,8913 ORO SPOT 1.316,43/6,52 1.321,96 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia