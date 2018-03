FOREX-Dollaro debole su maggiore propensione a rischio, euro ritrova 1,24

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - Dollaro in caduta di oltre mezzo punto percentuale sia a livello di indice sia nei confronti dell'euro, che risale agilmente oltre la soglia di 1,24. ** All'origine del movimento che porta il biglietto verde ad cancellare persino il recupero sullo yen un clima di fondo di maggiore propensione al rischio, lo stesso che penalizza il secondario tedesco gonfiando di 6 punti base il rendimento sul decennale fino al massimo da circa due settimane. ** A livello di indice sulle principali sei controparti ponderate per il commercio si tratta per la valuta Usa del più sensibile calo giornaliero dal 15 febbraio. ** Balza di 1% il dollaro neozelandese sempre nei confronti dell'equivalente Usa. ORE 14,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2408/11 1,2335 DOLLARO/YEN 106,30/33 106,19 EURO/YEN 131,93/98 130,98 EURO/STERLINA 0,8917/21 0,8907 ORO SPOT 1.327,71/8,13 1.319,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia