FOREX-Dollaro in rialzo in clima 'risk-on'

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - Il dollaro guadagna terreno mentre gli investitori scommettono su politiche che saranno ancora a lungo divergenti tra Usa e zona euro. ** In un contesto di appetito per il rischio il dollaro si apprezza sullo yen e sul franco svizzero . ** "Abbiamo a che fare con una crescita globale forte, con mercati delle materie prime in fermento e con un tasso di inflazione basso nei Paesi sviluppati: tutti fattori che determinano un forte appetito per il rischio", spiega Hans Redeker, responsabile strategy valutaria di Morgan Stanley a Londra. ** Attorno alle 14,45, l'indice che monitora l'andamento del dollaro nei confronti di un paniere di divise sale dello 0,35% a 95,089, poco sotto il massimo di tre mesi e mezzo di 95,150 visto la scorsa settimana. ** I mercati confidano in un rialzo dei tassi Usa il mese prossimo -- e su altri due ritocchi verso l'alto l'anno prossimo -- mentre non si aspettano un aumento dei tassi nella zona euro fino almeno al 2019. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1562/66 1,1609 DOLLARO/YEN 114,09/11 113,68 EURO/YEN 131,92/96 131,99 EURO/STERLINA 0,8806/11 0,8812 ORO SPOT 1.277,97/8,12 1.281,51