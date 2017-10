FOREX-Yen in rialzo su dollaro ed euro su minacce Corea del Nord

LONDRA, 22 settembre (Reuters) - Yen in rialzo su dollaro ed euro, sostenuto in quanto asset rifugio dal clima di avversione al rischio legato alla minaccia della Corea del Nord di testare una bomba all'idrogeno nel Pacifico . ** Pesa negativamente sul 'sentiment' degli investitori anche il downgrade del rating cinese che ieri ha declassato Pechino 'A+' da 'AA-'. ** Intorno alle 9,15 lo yen sale di 0,4% sul dollaro, che scviola a 111,98 yen da 112,46 yen della chiusura di ieri ; la valuta giapponese si apprezza anche sull'euro, che cede a 134,02 da 134,32 dell'ultima chiusura . ** Sul fronte macro l'attenzione è rivolta ai numeri flash delle indagini congiunturali sui direttori acquisti relativi all'attività del settore privato in settembre nella zona euro, in arrivo alle 10. ** Le attese degli economisti convergono su un lieve rallentamento del ritmo di crescita del manifatturiero a 57,1 da 57,4 di agosto. Prevista invece una stabilità del ritmo di espansione dei servizi a 54,7. ** Numerose le occasioni per possibili esternazioni di esponenti Bce relative alla politica monetaria. In particolare sono previsti due interventi del presidente Mario Draghi al Trinity College di Dublino in mattinata. ORE 9,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1972/74 1,1965 DOLLARO/YEN 111,93/96 112,46 EURO/YEN 134,02/07 134,27 EURO/STERLINA 0,8816/19 0,8791 ORO SPOT 1.297,21/7,64 1.291,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia