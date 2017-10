FOREX-Dollaro conferma massimi due mesi su yen, Fed verso stretta dicembre

NEW YORK, 21 settembre (Reuters) - Sul mercato si concretizza sempre più l'ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi Usa entro fine anno e a trarne beneficio è naturalmente il dollaro. ** I derivati sui tassi danno la possibilità di una stretta in dicembre al 70%, rispetto al 50% indicato prima che si chiudesse ieri sera la riunione del Federal Open Market Committee. ** Sul fronte macro, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione risultano inferiori alle aspettative e migliore delle attese è anche la lettura dell'indice della Fed di Filadelfia sulla fiducia delle imprese nel mese di settembre. ** "Non credo che il dollaro abbia ancora spazio di apprezzamento, per lo meno nella seduta odierna" commenta Ulrich Leuchtmann, strategist per Commerzbank a Francoforte. ** "Anche se dovesse lievemente risalire, il movimento non avrebbe la portata di ieri... rimane un certo livello di incertezza perché è da qualche tempo che Fed promette strette aggressive che poi non si realizzano" aggiunge. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1912/15 1,1891 DOLLARO/YEN 112,41/43 112,21 EURO/YEN 133,90/94 133,43 EURO/STERLINA 0,8823/26 0,8813 ORO SPOT 1.288,31/8,42 1.301,00 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia