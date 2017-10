FOREX-Dollaro debole in attesa meeting Fed, sale dollaro neozelandese

LONDRA, 20 settembre (Reuters) - Mercato valutario poco mosso nelle contrattazioni londinesi del mattino, con il dollaro sotto tono in attesa della conclusione del meeting della Federal Reserve. ** Protagonista degli scambi il dollaro neozelandese, che si apprezza fino al massimo da un mese e mezzo dopo un sondaggio che mostra che il partito di governo in testa sull'opposizione in vista delle elezioni del weekend. ** Il biglietto verde cede terreno con gli investitori cauti in attesa dell'esito del meeting della Federal Reserve: l'indice che ne misura l'andamento nei confronti di un paniere di divise cede attorno alle 10 lo 0,02% ** Il dollaro neozelandese attorno alle 10, scambia in rialzo dello 0,5% a 0,7350 . Il dollaro australiano sale alla stessa ora dello 0,3% a 08031. ** I mercati si aspettano che al termine della riunione di questo mese la Fed lasci la porta aperta a un rialzo dei tassi al meeting di dicembre e che annunci che ridurrà gradualmente l'entità del bilancio, attualmente superiore ai 4.000 miliardi di dollari. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1998/00 1,1992 DOLLARO/YEN 111,38/41 111,58 EURO/YEN 133,65/68 133,82 EURO/STERLINA 0,8875/79 0,8877 ORO SPOT 1.312,78/2,88 1.311,18 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia