FOREX-Dlr/yen tocca max 8 settimane in attesa segnali Fed

NEW YORK, 18 settembre (Reuters) - Il dollaro si è spinto al massimo delle otto settimane contro lo yen, a 111,42 yen, sostenuto da un avanzamento dei rendimenti dei Treasuries, mentre i trader aspettano il Fomc di due giorni che avrà avvio domani per ricavare qualche indizio sul possibile rialzo dei tassi entro la fine dell'anno. ** "Il mercato è fondamentalmente rialzista sul dollaro/yen, con una combinazione di maggiore appetito di rischio e più alti tassi Usa", dice Alvin Tan di Societe Generale, precisando che la festività giapponese comporta una liquidità in yen inferiore al solito. ** In Giappone infatti i mercati sono rimasti chiusi per la festa nazionale del rispetto per gli anziani. ** La prossima riunione di politica monetaria della Fed è in agenda domani e dopodomani e ci si aspetta che l'istituto centrale annunci un piano per iniziare a ridurre il proprio bilancio, ma che non si muova sul fronte dei tassi d'interesse. ** I mercati prezzano oltre il 50% di possibilità di un rialzo dei tassi Usa entro la fine dell'anno, in rialzo da circa il 40% di meno di una settimana fa, secondo Cme FedWatch. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1953/57 1,1944 DOLLARO/YEN 111,38/40 110,84 EURO/YEN 133,15/19 132,39 EURO/STERLINA 0,8831/32 0,8786 ORO SPOT 1.312,16/28 1.319,22