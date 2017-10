FOREX-Dollaro saldo contro yen, attorno a max 7 settimane in attesa Fed

LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Il dollaro è saldo contro yen, intorno ai massimi delle ultime sette settimane a 111,40 yen, in attesa del possibile rialzo Fed, previsto per dicembre. ** La prossima riunione di politica monetaria dell'istituto Usa è in agenda domani e dopodomani, e ci si aspetta che l'istituto centrale annunci un piano per iniziare a ridurre il proprio bilancio, ma che non si muova sul fronte tassi d'interesse. ** "Abbiamo certamente visto alcuni aggiustamenti sulle probabilità di un rialzo dei tassi in dicembre. Credo che la situazione potrebbe mantenersi così almeno fino al Fomc" ha detto Stephen Innes di Oanda facendo riferimento al meeting Fed dei prossimi giorni. ** In arrivo oggi da Eurostat i dati finali sull'inflazione della zona euro in agosto, che dovrebbero confermare un tasso annuo di 1,5% e un indice 'core' in rialzo di 0,3% su luglio e 1,2% su agosto 2016. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1921/23 1,1944 DOLLARO/YEN 111,33/36 110,84 EURO/YEN 132,74/78 132,39 EURO/STERLINA 0,8799/8800 0,8786 ORO SPOT 1.315,75/4,84 1.319,22 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia