FOREX-Euro/dlr a massimi seduta dopo dati Usa, yen debole, sale sterlina

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - L'euro torna a salire sul dollaro pur rimanendo sotto i massimi della scorsa settimana, mentre il biglietto verde sale nei confronti dello yen, in un mercato che non è apparso particolarmente scosso dalla notizia del nuovo lancio missilistico nordcoreano. ** L'euro/dollaro aggiorna il massimo intraday a 1,1986 in concomitanza con il dato sulle vendite al dettaglio Usa, che in agosto hanno segnato un inatteso calo dello 0,2% su mese, contro stime per un +0,1% . La settimana scorsa il cambio toccava un massimo da due anni e mezzo a 1,2092. ** Dopo il dato sulle vendite al dettaglio, il dollaro frena leggermente anche sullo yen, rimanendo comunque saldamente in appezzamento, non lontano dal massimo intraday di 111,32. ** Pyongyang ha lanciato un nuovo missile, che ha sorvolato il territorio giapponese . Ma molti sul mercato si attendevano una qualche risposta alla recente approvazione da parte del Consiglio di sicurezza di ulteriori sanzioni contro il Paese. ** Alcuni operatori sottolineano che la nuova iniziativa nordcoreana di fatto non cambia di molto il quadro geopolitico della regione, già delicato, non rendendo quindi automatico un aumento dell'interesse per valute rifugio come lo yen. D'altra parte si sottolinea che la divisa giapponese -- per quanto normalmente considerata un porto sicuro -- oggi sconta il fatto che le fonti di tensione si trovino esattamente ai suoi confini. ** La sterlina intanto estende il rialzo sul dollaro -- riportandosi a livelli che non si vedevano dal referendum sulla Brexit -- grazie alle indicazioni giunte ieri dalla Bank of England sulla possibilità di un rialzo dei tassi in tempi brevi. Il cambio ha toccato quota 1,3615, ai massimi da giugno dell'anno scorso. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1968/72 1,1918 DOLLARO/YEN 110,75/78 110,22 EURO/YEN 132,55/59 131,37 EURO/STERLINA 0,8821/24 0,8894 ORO SPOT 1.326,70/7,45 1.329,43 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia