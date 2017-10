FOREX-Dlr resta tonico nonostante missile nordcoreano, sale sterlina

LONDRA, 15 settembre (Reuters) - La notizia del nuovo lancio missilistico nordcoreano non scuote il mercato valutario, in cui si conferma il momento di buona impostazione del dollaro. ** Pyongyang ha lanciato un nuovo missile, che ha sorvolato il territorio giapponese, a breve distanza di tempo dal recente test su un potente ordigno nucleare e dall'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza di nuove sanzioni contro il Paese . ** Il cambio euro/dollaro tratta sopra quota 1,19, con un massimo di giornata a 1,1930; il cambio si conferma comunque a distanza dal massimo da due anni e mezzo toccato la settimana scorsa a 1,2092. ** Il cambio tra dollaro e yen, tradizionale valuta rifugio, dopo un'iniziale flessione a 109,57 a seguito delle prime notizie sulla Corea del Nord è poi risalito fino al picco intraday di 110,78. ** I dati di ieri sull'inflazione Usa di agosto, superiori alle attese, hanno contribuito a ridare linfa alla speculazione per un nuovo rialzo dei tassi americani a dicembre, uno scenario cui ora i futures sui Fed Funds attribuire nuovamente probabilità superiore al 50% . ** "Le aspettative di rialzo dei tassi Usa sono salite rispetto a quello che si vedeva a inizio settembre, spingendo in alto i rendimenti sui governativi americani e penso che questo dia sostegno al dollaro" commenta lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata, spiegando che il mercato si attendeva una possibile azione di risposta della Corea del Nord all'inasprimento delle sanzioni. ** La sterlina intanto viaggia ai massimi da 14 mesi sul dollaro in scia ai toni restrittivi usati ieri dalla Bank of England, che ha segnalato la possibilità di un rialzo dei tassi in tempi brevi. Il cambio ha toccato quota 1,4350, livello che non di vedeva dalla metà di luglio del 2016. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1917/21 1,1918 DOLLARO/YEN 110,75/77 110,47 EURO/YEN 131,96/98 131,37 EURO/STERLINA 0,8872/76 0,8894 ORO SPOT 1.327,01/7,14 1.329,43 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia